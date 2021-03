Coronavirus. Il Sindaco di Santa Croce Camerina emana ordinanza

Con apposita ordinanza (n.07) del 2 marzo che richiama le precedenti in materia di prevenzione dal contagio e sicurezza pubblica, il Sindaco di Santa Croce, Giovanni Barone comunica:

– E’ vietato in tutti gli spazi pubblici (vie, piazze, parchi etc) del territorio comunale, ogni forma di stazionamento di persone che possa dar luogo ad assembramenti e tale comunque da non consentire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale.

“E’ stato necessario diramare la suddetta ordinanza – commenta il Sindaco Giovanni Barone -, in quanto a Santa Croce sono in aumento i casi di positività al COVID-19. Si tratta di un’ordinanza che regolamenterà la nostra vita quotidiana e ci permetterà di fare abbassare il numero dei contagi. La preoccupante escalation di positività riscontrata su tutto il territorio ibleo e regionale, ci impone di alzare il livello di guardia. Pertanto le raccomandazioni, oltre l’ordinanza, sono sempre le stesse: Lavarsi spesso le mani, igienizzarle, indossare correttamente la mascherina, limitare quanto più è possibile gli assembramenti e rispettare le distanze interpersonali. Solo agendo con responsabilità possiamo ottenere risyltati confortanti per una vita quotidiana migliore.”

