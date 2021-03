Dragaggio porto di Donnalucata. Firmata la consegna dei lavori

Sono stati consegnati dal Genio civile opere marittime i lavori relativi alle procedure di caratterizzazione ambientale dei materiali di dragaggio al porticciolo di Donnalucata. La consegna è stata fatta dal geom. Alfio Conti, del Genio civile opere marittime, a un rappresentante dell’impresa, alla presenza dell’on. Orazio Ragusa, che ha seguito da vicino l’iter in tutti questi anni, e dai consiglieri comunali di Scicli Mario Marino e Vincenzo Giannone. “E’ la prima tappa del percorso – sottolinea l’on. Ragusa che ha augurato buon lavoro alla ditta appaltante – che dovrà gradualmente portare a liberare in via definitiva il fondo sabbioso, eliminando il disagio che impedisce la piena operatività dei pescatori e dei diportisti. Ci si occuperà, quindi, dell’acquisizione dei campioni da portare in laboratorio per l’analisi del materiale di dragaggio per poi effettuare gli interventi sul posto dopo avere verificato la compatibilità del materiale in questione. E’ l’inizio di una nuova primavera per il porticciolo di Donnalucata rispetto a cui ringraziamo l’assessore regionale per le Infrastrutture, Marco Falcone, e il governatore Musumeci in ordine alla disponibilità che hanno ancora una volta garantito nei confronti del nostro territorio, sbloccando un iter procedurale che risultava, purtroppo, congelato da anni. Continueremo a batterci per far sì che possa essere assicurata la piena fruibilità dell’infrastruttura a vantaggio della marineria locale e dei diportisti, puntando a sviluppare quell’azione di crescita economica auspicata, come abbiamo già detto in altre occasioni, anche attraverso il turismo e non solo”.

