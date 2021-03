Basket. Battuta Empoli, la Passalacqua Ragusa in semifinale di Coppa Italia

La Passalacqua Spedizioni Ragusa batte Empoli nei quarti della Final Eight di Bologna e conquista la semifinale di coppa Italia che la vedrà di scena domenica alle ore 16,30 contro l’Umana Reyer Venezia. C’è voluto un tempo supplementare per le ragazze di coach Gianni Recupido per avere ragione delle toscane, al termine di una partita giocata a strappi, nella quale le biancoverdi iniziano come meglio non si potrebbe, portandosi in vantaggio nel secondo quarto di ben 19 lunghezze, prima di accusare il ritorno delle avversarie che tra la fine del secondo parziale e l’inizio del terzo quarto ricuciono lo strappo, riportando il match in bilico fino al 40’. Al cardiopalma gli ultimi secondi del tempo regolamentare, nei quali la Passalacqua avrebbe anche la palla della vittoria, ma è overtime. Nel supplementare la maggiore esperienza di Ragusa fa la differenza e alla fine sono le iblee a passare il turno. Finisce 90-80, con la prestazione monstre di Isabelle Harrison che ne fa 31, seguita dai 18 di Santucci, dai 17 di Kuier e dagli 11 di Marshall.

“Partita che abbiamo iniziato benissimo – commenta coach Gianni Recupido – Nei primi 15 minuti abbiamo giocato la nostra pallacanestro, poi nella seconda metà del secondo quarto c’è stato un calo e abbiamo dovuto combattere e soffrire. Nel finale del tempo regolamentare, sul +3 per noi quando Empoli ha attaccato con 24 secondi, l’indicazione era di fare fallo, ma non ci siamo riusciti e abbiamo subito la loro tripla del 75-75. E’ comunque andata bene nel tempo supplementare dove siamo venuti fuori. La prestazione di Harrison? E’ stata una prestazione molto importante ma devo dire che sono soddisfatto dell’approccio da parte di tutte. Magari qualcuna ha giocato sottotono ma si rifarà sicuramente domenica quando ci aspetta Venezia. Sarà un piacere per noi giocare questa partita, e magari giocheremo in maniera più spensierata rispetto a oggi e con più fiducia, facendo tesoro di questo incontro”.

Salva