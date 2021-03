Incidente mortale a Santa Croce. Camionista rinviato a giudizio

Duplice omicidio stradale. Con questa accusa il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, ha rinviato a giudizio il proprietario del camion lasciato in sosta a bordo strada sulla Punta Secca-Santa Croce Camerina e contro il quale si schiantarono con il ciclomotore col quale stavano tornando a casa, Mirko Sokmani, 19 anni, e Francesco Arrabito, 18 anni.

Era la notte dell’8 agosto del 2018. Le due giovani vittime avevano finito il loro turno di lavoro in altrettanti locali di Punta Secca. Il camion era in una zona non adeguatamente illuminata, e vi finirono addosso. Le indagini condotte dai carabinieri vennero coordinate dal sostituto procuratore Francesco Riccio. La prima udienza del processo di primo grado è stata dunque fissata al 30 aprile.

Salva