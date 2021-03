Vaccinazioni scuole private. Italia Viva Ragusa: Perchè escluse?

“Per quanto in ritardo, bene la vaccinazione rivolta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. E’ fondamentale, infatti, che proceda questa campagna e il più in fretta possibile perché rimanere tra i banchi in sicurezza è uno degli aspetti di fondamentale importanza che devono trovare attuazione. Accanto a ciò, però, è importante valutare anche un’ulteriore questione secondo me cruciale. E’ rilevante che la stessa attenzione possa essere riservata alla classe docente delle scuole private, anche in questo caso di ogni ordine e grado, che, invece, al momento non è stata coinvolta lungo questo percorso. E’ una questione su cui, invece, occorrerebbe puntare i riflettori dell’attenzione”. Lo afferma la coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema, sottolineando che interesserà su tale aspetto i referenti nazionali del partito sollecitandoli a incidere lungo una linea, per quanto riguarda le decisioni da prendere, da non trascurare affatto. “Non possiamo infine dimenticare quel personale scolastico – prosegue Buscema – che, in una prima fase, era stato scartato dalla possibilità di sostenere tale tipo di vaccinazione e cioè gli over 55. In alcune regioni, come in Umbria e in Trentino, è già partita la possibilità di farlo prenotare. Occorre, al più presto, un allineamento di tutte le regioni”.

