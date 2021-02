Deceduto il padre del direttore generale Asp Ragusa

È deceduto il padre del direttore generale dell’Asp Ragusa. Vittorio Aliquo’ aveva 85 anni ed era stato collega di Paolo Borsellino. Erano, infatti, insieme procuratori aggiunti quando il magistrato fu ucciso. Aliquo’ è stato pubblico ministero in appello al maxi processo.

Esperto in entomologia, l’Universita di Palermo gli conferì la laurea in honoris causa in Biodiversità ed Evoluzione. I funerali si svolgeranno martedì, a Palermo.

