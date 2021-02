India: economia in netta ripresa.

L’India cresce e continuerà a farlo dal mese di aprile in maniera costante. Il prodotto interno lordo è salito dello 0,4% nel trimestre ottobre-dicembre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, come mostrano i dati diffusi oggi dall’Ufficio nazionale di statistica. Il primo ministro Narendra Modi dopo aver avviato una massiccia campagna di vaccinazioni in tutti i 29 stati (sta distribuendo vaccini per coprire il fabbisogno di 1,4 miliardi di persone) ha annunciato tutta una serie di incentivi fiscali per rilanciare il settore manifatturiero, già in significativa ripresa, e l’edilizia. L’economia è tornata ai “tempi pre-pandemici di tassi di crescita” ha dichiarato Sirmana Shitaraman ministro delle Finanze, dopo il rilascio dei dati sul PIL, che riflettono una chiara ripresa a V. “Ma non dobbiamo abbassare la guardia se vogliamo sconfiggere entro la fine dell’anno l’infezione virale” ha concluso.

La 61enne Sarmana Shitaraman è la seconda donna, dopo Indira Ghandi a ricoprire questo ruolo in India

