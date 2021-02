Finanziamento del Palazzo dei Mercedari, Carpentieri: “Ottimo risultato”

Anche lo storico Palazzo dei Mercedari di Modica tra le attenzioni della Lega Sicilia ed in particolare del suo segretario regionale Nino Minardo. Grazie al suo impegno Palazzo dei Mercedari potrà, a breve, disporre di un finanziamento di un milione di euro per il recupero e consolidamento”. Ad affermarlo ed esprime soddisfazione per l’obiettivo raggiunto da parte del Segretario Regionale, Nino Minardo, è il capogruppo della lega al consiglio comunale di Modica, Mommo Carpentieri che continua: “Finalmente, con questa notizia, si potrà porre la parola fine ad una lunga vicenda che si protrae da anni e che riguarda i tanto attesi lavori di recupero di Palazzo dei Mercedari. Immobile la cui chiusura ha contribuito all’escursione di Modica tra le città candidate al riconoscimento di “Capitale Italiana della Cultura”.

Adesso – commenta Carpentieri – il lavoro in sinergia con l’assessore regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà e il parlamentare ibleo Nino Minardo ha, ancora una volta, portato i risultati sperati. Ovvero la recente approvazione delle graduatorie definitive per le aree urbane di Agrigento, Siracusa, Catania e Ragusa, nell’ambito di “agenda Urbana”. In provincia di Ragusa, oltre Palazzo dei Mercedari di Modica, previsti anche un milione e centomila euro per opere di ristrutturazione del Castello di Donnafugata.

La mia soddisfazione da capogruppo della Lega a Modica – continua Carpentieri – oggi è grande. Non solo abbiamo colto in pieno “agenda urbana” così come annunciato da Minardo, ma abbiamo anche messo a segno due importanti finanziamenti per altrettante opere del patrimonio culturale della provincia di Ragusa”.

