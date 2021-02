Ciclismo, Vittoria. Multicar in luce a Giarre con Caschetto.

In attesa di sperimentare la forza delle pedalate sui circuiti tradizionali, c’è chi si cimenta con il fuoristrada. E’ il caso di Giuseppe Caschetto, alfiere della Multicar Amarù, che, a Giarre, ha partecipato, nei giorni scorsi, a una competizione a respiro regionale, lungo un tracciato abbastanza complicato, raggiungendo risultati di tutto rispetto. E’, infatti, arrivato al settimo posto per quanto riguarda la classifica degli assoluti mentre si è piazzato in quarta posizione nella categoria di competenza. “Un impegno e una determinazione davvero notevole – sottolinea il presidente del sodalizio ipparino, Carmelo Cilia – che ha meritato tutta la nostra attenzione e che ha conquistato l’intera squadra”. Intanto, non si fermano gli allenamenti della compagine gialloblù. Gli atleti delle varie categorie si rendono protagonisti di vari miniritiri in sede, con sessioni pomeridiane, e in alcuni casi anche mattutine, molto intense. “Tra le novità, a proposito di ritiri – continua Cilia – il fatto che, a breve, saremo presenti anche in Lazio con una sessione di allenamenti specifica. Quindi i ragazzi delle categorie Juniores e Allievi soggiorneranno lì. Stiamo gettando le basi per creare un’affiliazione laziale che ci consentirà di creare un vivaio nelle categorie Esordienti ed Allievi. In questo modo, i nostri vivai saranno tre, oltre a quelli in Sicilia e in Campania, anche quello del Lazio. Sarà il nostro direttore sportivo Ugo D’Onofrio a organizzare le categorie con tecnici di fiducia che saranno inseriti in organico. Insomma, come si vede il piatto è molto ricco e si sta cercando di fare il possibile per riuscire a portare avanti percorsi molto stimolanti”.

