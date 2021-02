Vittime del Congo. Bandiere a mezz’asta al Comune di Ragusa

Il Comune di Ragusa aderisce all’iniziativa di Anci Sicilia disponendo bandiere a mezz’asta in segno di solidarietà ai familiari dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, vittime di un vile agguato in Congo.

