Pd scende in campo sui disservizi idrici continui a Vittoria.

Ci siamo ormai stancati di ripetere sempre le stesse cose. Ma, purtroppo, non possiamo farne a meno visto che i cittadini si lamentano, visto che si verificano con cadenza quotidiana disservizi idrici in serie molto fastidiosi, visto che le lamentele hanno raggiunto un’altra volta, negli ultimi giorni, i livelli di guardia e quindi si rende necessario sollecitare, di nuovo, palazzo Iacono perché possano arrivare le risposte attese”. E’ quanto afferma il segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che richiama la commissione straordinaria alle proprie responsabilità. “Purtroppo, in questi quartieri della città in cui manca l’acqua – afferma Nicastro – ci sono anche persone gravemente ammalate che hanno bisogno del prezioso liquido e che si trovano sprovviste dello stesso da un momento all’altro e quindi diventa complesso, per non dire impossibile, espletare le pulizie e la cura della persona. Ci sono, sempre in questi contesti, famiglie con bambini piccoli dove la presenza dell’acqua è una necessità insostituibile. Abbiamo a che fare, insomma, con decine e decine di casi particolari in cui i disservizi idrici rappresentano un rallentamento, quando non anche un azzeramento, della normale attività quotidiana che finisce con il determinare ostacoli insormontabili. Ci vuole un monitoraggio più complessivo di tutta la rete idrica, ci vuole un potenziamento dell’erogazione del prezioso liquido visto che i disservizi continuano a ripetersi come se nulla fosse. La situazione è sempre più complessa. E la cittadinanza si attende risposte all’altezza della situazione”.

