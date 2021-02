Anche Anc Ragusa fa i conti col Covid e aderisce a webinar

Esame di casi aziendali-tipo. Rischi, opportunità e soluzioni possibili. E’ il tema del webinar di approfondimento su bilanci, revisione e dichiarazioni fiscali dell’anno del Covid-19, per fare i conti con il 2020, promosso da Anc nazionale a cui ha aderito l’Associazione nazionale commercialisti Ragusa presieduta da Rosa Anna Paolino. “Sarà possibile anche ai nostri associati – spiega quest’ultima – aderire all’evento in programma il 3 marzo dalle 14,30 alle 18,30. Per iscriversi basta consultare il sito internet di Anc nazionale e cliccare sull’apposito format. Sarà possibile porre quesiti ai relatori che risponderanno in diretta alla fine di ogni singolo blocco. Si potranno anche porre domande al presidente nazionale Anc su aspetti di interesse della categoria”. Sarà il presidente nazionale Anc Marco Cuchel a introdurre e coordinare i lavori. Le relazioni saranno tenute da: Andrea Bongi, commercialista e pubblicista, sul tema “Il bilancio 2020 tra rischi e opportunità delle normative emergenziali”; Roberto Cravero, commercialista su “Il giudizio dei sindaci e dei revisori al bilancio 2020: aspetti di particolare evidenza”; Giuliano Mandolesi, commercialista, su “Dichiarazione dei redditi 2020: novità e difficoltà operative. La rilevanza delle competenze del professionista”. “Anche con questi appuntamenti di respiro nazionale – continua Paolino – forniamo ai colleghi la possibilità di approfondire ulteriormente le conoscenze legate alla loro professione in un momento, tra l’altro, molto delicato che risulta essere segnato in maniera profonda dalla crisi legata all’emergenza sanitaria”.

Salva