Medica(M5S Modica) sulle dimissioni dell’ex collega Poidomani

Riguardo alle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale dell’ex collega, Salvatore Poidomani, mi preme fare alcune considerazioni volte principalmente a fare chiarezza sull’importante ruolo ricoperto da ogni rappresentante istituzionale ad ogni livello, sia esso nazionale, regionale o comunale.

Come prima considerazione, afferma il Consigliere Comunale del M5S Modica Marcello Medica, voglio ringraziare l’ex collega Poidomani per il tempo in cui – circa due anni e mezzo – abbiamo avuto modo di condividere l’esperienza di rappresentati istituzionali locali che, anche se in alcuni casi con visioni diverse, ci ha visto comunque collaborare insieme attraverso la condivisione di atti nell’interesse precipuo della città e dei cittadini.

Rispetto la scelta di Salvatore, ma non la condivido e non condivido neanche alcune motivazioni addotte a sostegno di tale scelta. In particolare, non credo proprio che il ruolo del Consigliere e del Consiglio Comunale tutto sia stato svuotato dalle sue prerogative e funzioni. Credo, invece, che il suddetto ruolo dipenda principalmente dall’impegno e dalla conseguente attività di ogni Consigliere Comunale, in pratica dipende da chi e da come viene interpretato.

Non mi è mai piaciuto addebitare la responsabilità di un proprio fallimento o di qualcosa che non va agli altri, è un ‘gioco’ troppo facile, ognuno di noi, nel suo piccolo e sulla base delle proprie funzioni e competenze ha e deve assumersi la propria responsabilità. A tal riguardo, prosegue Medica, voglio ricordare, in primis a me stesso, che anche una singola persona, e a maggior ragione un rappresentante istituzionale dei cittadini, se ci crede veramente in ciò che fa, può riuscire a fare tanto per sensibilizzare il mondo che lo circonda e cambiare lo stato attuale delle cose.

Da parte mia, riconosco di aver lavorato tanto in questi due anni e mezzo, basti pensare che insieme al gruppo ‘Meetup M5S Modica’ abbiamo prodotto e presentato circa cinquanta atti consiliari di cui alcuni approvati dal Consiglio Comunale anche all’unanimità, per non parlare delle numerose lettere ufficiali, su argomenti di rilevante importanza, inviate all’attenzione di organi istituzionali ad ogni livello.

Riconosco anche che avremmo potuto fare di più e meglio ed è anche per questo che da parte mia ho intenzione di continuare, questa importante e significativa esperienza politica, con lo stesso entusiasmo iniziale, nel rispetto del mandato dei miei elettori e di tutti i cittadini modicani che mi onoro ogni giorno di rappresentare.

Infine, voglio augurare un caloroso buon lavoro al neo Consigliere Comunale, Enrico Morana, che ha surrogato l’ex Consigliere Poidomani, e lo invito sin d’ora a collaborare, come da sue intenzioni già dichiarate in aula, per il bene della città e di ogni cittadino modicano.

