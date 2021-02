Ragusa. Vaccinazione per personale Questura e commissariati

Nell’ambito della campagna vaccinale per il SARS- COVID 2, che a livello

nazionale prevede che la Polizia di Stato sia inserita fra le categorie prioritarie, questa mattina, presso l’ufficio Sanitario Provinciale, al personale della Questura di Ragusa verranno somministrate le previste dosi di vaccino. Nei giorni seguenti, sarà vaccinato il personale dei Commissariati di P.S. di Modica, Vittoria e Comiso.

La campagna vaccinale, organizzata in sintonia tra la Questura e la Direzione

Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, si svolgerà alternativamente nelle strutture

sanitarie della Polizia di Stato, con l’ausilio del Medico e degli infermieri facenti parte del Corpo e presso le strutture sanitarie dell’ASP locale.

Si è preferito questo sistema di decentramento delle somministrazioni, per garantire contestualmente il mantenimento delle distanze di sicurezza fra gli utenti e

programmare le presenze del personale volontario in modo da assicurare il proseguimento delle attività istituzionali.

