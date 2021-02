Modica. Le dimissioni di Poidomani. L’intervento del Sindaco di Pozzallo

Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna interviene sulle dimissioni del Consigliere comunale di Modica Salvatore Poidomani.

Ho appreso dai media, con grande stupore e con altrettanto rammarico, la scelta del consigliere comunale di Modica Salvatore Poidomani di dimettersi dal civico consesso.

E’ lontana dai miei pensieri, afferma Ammatuna, l’intenzione di entrare a gamba tesa nell’agone partitico di una città diversa dalla mia, mi sento comunque di affermare che quando accadono questi fatti è la politica, nella sua accezione più nobile, ad essere sconfitta e viene ad essere limitato anche l’esercizio delle regole democratiche.

Quando un componente del consiglio comunale decide di abbandonare il suo ruolo è sempre un gesto grave, lo è ancor più quando il protagonista di questa scelta è il primo dei non eletti dei candidati a sindaco e figura di spicco in ambiti anche più ampi di quello cittadino.

A Salvatore Poidomani, conclude Ammatuna, chiedo di continuare nel suo impegno prezioso a favore della città di Modica, attività che ha sempre svolto con grande capacità e che può continuare a svolgere anche non ricoprendo incarichi istituzionali”.

