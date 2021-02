Altri ingressi nella MTB school Bike di Ragusa

Ancora nuovi ingressi in casa dell’Mtb School Bike & Co. Ragusa che sta dando vita a un gruppo articolato, molto motivato sul piano sportivo e con piccoli, grandi campioni che hanno tutti voglia di ben figurare. E’ il caso degli Esordienti Gabriele Spata e Peppe Carpano, entrambi classe 2007, che hanno deciso di vestire la maglia del sodalizio ibleo del presidente Giuseppe Nascondiglio dopo averne avuto modo di valutare le velleità agonistiche. “Basta un poco di volontà, grinta e voglia di condividere le passioni – dice Maurizio Mezzasalma, uno dei direttori sportivi della squadra ragusana – per entrare a fare parte di un team agonistico come il nostro, riuscendo così ad andare subito con lo stesso passo dei compagni. Se a questo, poi, aggiungiamo il giusto equilibrio sul piano del training e dell’apprendimento della tecnica ciclistica off road, allora possiamo chiudere il cerchio in maniera senz’altro proficua. Ed è quello che cercheremo di fare”. In che modo? Con la costanza nella preparazione e negli allenamenti, a proposito della determinazione di un gruppo che non si è fermato un attimo e che, nell’ambito delle prove fuoristrada, vuole cercare subito di ritagliarsi un posto di primo piano a livello siciliano. Si è lavorato parecchio proprio con questo intento e non è detto che le risposte non possano sopraggiungere da subito. L’arrivo di altre due pedine a ingrossare le fila della squadra è proprio da leggere in questi termini.

