Cambio di registro a Palazzo Chigi

Sarà Paola Ansuini la responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi. Una donna portavoce del Presidente del Consiglio, che lo era già in Banca d’Italia e nel Financial Stability Board. Con Ansuini si prospetta un cambio nella strategia comunicativa del governo. Sarà, senza dubbio, uno stile molto istituzionale, freddo ma preciso. Draghi-Ansuini è una coppia, che negli ultimi anni ha lavorato molto dandosi sempre del lei.

Paola Ansuini arriva direttamente dalla Banca d’Italia e cambierà senza dubbio lo stile comunicativo del Governo, si prospetta lo stop immediato allo stile dell’ultimo governo, niente o quasi i social, nessun gruppo WhatsApp. Si opterà per una comunicazione istituzionale e rigorosa, dove non c’è spazio per commentare i rumors e soprattutto non bisogna crearli. Già Draghi ha indicato lo stile comunicativo, nel primo Consiglio dei Ministri. La comunicazione in questo Governo ci sarà solo se c’è bisogno. Ansuini e il suo staff lavorerà per riorganizzare in tempi rapidi l’apparato comunicativo, anche perché c’è bisogno di informare con competenza.

Paola Ansuini ha una Laurea in Scienze Politiche, alla Luiss Guido Carli di Roma, e poi dal 1988 è entrata in Banca d’Italia, dove ha svolto tutta la sua carriera.

