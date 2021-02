Pozzallo. Ammatuna chiede di vaccinare over 80 in città

Occorre istituire al più presto un centro di vaccinazione anticovid a Pozzallo.

Non si può non esprimere grande preoccupazione sulle modalità in cui si intende procedere con le prenotazioni delle vaccinazione degli over 80 a Pozzallo.

Il Comune, afferma il Sindaco Roberto Ammatuna, ha attivato uno sportello per supportare gli anziani sulle procedure da seguire per la vaccinazione anticovid.

Ad oggi, l’unica sede in cui è possibile prenotarsi è quella di Comiso che dista 50 chilometri.

Purtroppo, la quasi totalità degli anziani ha rinunciato alla vaccinazione per l’impossibilità di recarsi in un’altra città.

Addirittura nella mattinata di oggi sono state chiuse tutte le prenotazioni.

Occorre subito attivarsi, conclude Ammatuna, per istituire un centro vaccini a Pozzallo, una città di 20.000 abitanti, perché se così non fosse, si potrebbe vanificare la grande battaglia contro il virus che ha come premessa indispensabile la vaccinazione delle categorie più deboli, in primis quella degli over 80.

Salva