CosìComodo spesa online lancia la nuova app Android

Cosicomodo, piattaforma per la spesa online che raggruppa diverse insegne, ha lanciato ufficialmente oggi la sua nuova app Android che consente di preparare la lista della spesa e ordinare tutto quello di cui hai bisogno presso il tuo supermercato di fiducia usufruendo dei tanti sconti giornalieri.

Vantaggi? Permette di fare la spesa online direttamente dall’app, con un’interfaccia agevolata, scegliendo se ritirarlo nello store più vicino o usufruire della consegna a domicilio.

Tanti supermercati aderenti, ti permetteranno di utilizzare il servizio di spesa a domicilio anche vicino a casa tua. Tra le insegne aderenti puoi trovare: Emi, Emisfero, Famila, Il Gigante, Mercatò, Pan e Sole 365. Il pagamento può avvenire online (nei negozi abilitati) con carta di credito o Paypal o presso il punto vendita al momento del ritiro della merce.

Scarica gratuitamente la nuova app CosìComodo spesa online da Play Store.

Come funziona la nuova app per la spesa online?

Puoi spaziare tra una vastissima gamma di prodotti e supermercati per una spesa a casa davvero personalizzata. È facile da usare, ti permette di non perdere tempo fra gli scaffali ed è assolutamente sicuro. Come funziona?

1. Ordina la spesa presso il tuo supermercato online preferito direttamente dall’App CosìComodo Spesa online, da casa o ovunque tu sia

2. Scegli l’orario di ritiro a te più comodo

3. Ritira la spesa presso il tuo supermercato di fiducia

Se invece preferisci ricevere la tua spesa direttamente a casa, potrai verificare direttamente sull’app se nella tua provincia è attivo anche il servizio di spesa a domicilio. Come fare? Basta scegliere il tuo supermercato preferito, inserire il CAP e verificare la possibilità di consegna a domicilio.

Perché scaricare scegliere CosìComodo?

Vuoi sapere quali sono i vantaggi offerti dalla nuova app CosìComodo spesa online disponibile gratuitamente sia su Google Store che su Apple Store e perché dovresti assolutamente scaricarla?

In ogni spesa effettuata presso un punto vendita del network CosìComodo, viene garantita la stessa qualità e freschezza firmata dall’Insegna del tuo supermercato di fiducia.

Su CosìComodo Spesa Online trovi tutti i prodotti alimentari e per la casa, dalle grandi marche fino ai produttori locali, dai prodotti a marchio fino a quelli gestiti al banco servito. Il tutto preparato e imbustato secondo le indicazioni che sceglierai di fornire al tuo supermercato online in fase d’ordine, decidendo ad esempio lo spessore di una fetta di prosciutto o la nazionalità di origine di uno specifico frutto di stagione.

Sulla nuova app potrai:

– Cercare comodamente i tuoi prodotti preferiti tramite scansione del codice a barre.

– Creare e personalizzare la tua lista della spesa, per averla sempre a portata di mano.

– Scoprire tutte le offerte, le promozioni e gli sconti a te riservati dal tuo supermercato di fiducia.

– Godere dei vantaggi delle tue Carte Fedeltà proprio come se fossi al supermercato e accumulare punti fedeltà.

In quali province è attivo il servizio CosìComodo?

Ad oggi, le province in cui è attivo il servizio di spesa facile sono: Alessandria, Asti, Avellino, Bari, Barletta Andria Trani, Belluno, Biella, Brescia, Cagliari, Como, Cuneo, Forlì Cesena, Grosseto, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Napoli, Novara, Perugia, Roma, Salerno, Savona, Torino, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

