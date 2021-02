Mercoledì delle Ceneri in Ospedale a Ragusa

Con il Mercoledì delle Ceneri ha inizio per la Chiesa Cattolica la Quaresima, un cammino di 40 giorni in preparazione alla solennità più importante dell’anno liturgico: Pasqua di Risurrezione.

Quest’anno, la quaresima sarà vissuta in piena pandemia, e anche il rito dell’imposizione delle Ceneri si è adattato alle disposizioni anticontagio, previste per vivere in sicurezza anche i momenti liturgici.

L’ufficio diocesano per la salute, della Diocesi di Ragusa, guidato da don Giorgio Occhipinti, ha pensato diversi momenti di preghiera negli Ospedali della città di Ragusa.

Alle 9, nel reparto di ostetricia dell’Ospedale Giovanni Paolo II verrà celebrata la S. messa, a seguire una celebrazione sarà fatta alle 11.00 nel reparto Hospice del Maria Paternò Arezzo.

Ai pazienti e al personale sanitario sarà assicurata l’imposizione delle sacre ceneri.

“È un altro momento molto significativo del nostro anno pastorale – afferma il direttore dell’ufficio diocesano – e cerchiamo di viverlo con la consapevolezza delle varie difficoltà a cui tutti stiamo andando incontro.”

