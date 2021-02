Prosegue l’attività di bonifica del territorio ibleo.

Continua l’attività di pulizia e bonifica dell’intero territorio provinciale voluta dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, di concerto con i Sindaci dei Comuni, relativa al servizio di rimozione rifiuti pericolosi e non pericolosi lungo le strade extracomunali e non solo. Facendo seguito al protocollo d’intesa siglato con i Sindaci dei 12 Comuni della Provincia di Ragusa, dal 9 all’11 febbraio, su richiesta del Comune di Modica, nella zona industriale Modica-Pozzallo in C./da Fargione ed in C.da Zappulla, sono stati rimossi e smaltiti rifiuti speciali non pericolosi “pneumatici fuori uso (P.F.U.)” per kg. 5.000 circa, materassi e divani per kg. 1.000 oltre a frigoriferi contenenti C.F.C. per kg.600. Il servizio di rimozione rifiuti abbandonati nell’intero territorio provinciale continuerà nelle prossime settimane sui siti rilevati da personale tecnico del Libero Consorzio Comunale segnalati dagli uffici ecologia dei Comuni Iblei.

