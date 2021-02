Draghi ha nominato i ministri del suo governo

Mario Draghi ha nominato i suoi ministri mentre si prepara a guidare un nuovo governo che darà la priorità alla pandemia, a un’economia in difficoltà e proseguendo con l’integrazione europea. Draghi, ha scelto Daniele Franco della Banca d’Italia come ministro delle finanze e ha confermato Roberto Cingolani, un dirigente di Leonardo SpA, che guiderà la transizione ecologica. Sarà responsabile della gestione della spesa per progetti verdi nell’ambito del pacchetto di ripresa dell’Unione europea. Si tratta di un governo “con un chiaro profilo europeo e atlantista”, ha detto Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato all’Università di Perugia. “L’elenco dei ministri mostra grande consapevolezza della difficoltà tecnica di governare in questi tempi difficili, ma anche dei pericoli politici che riuniscono partiti molto diversi tra di loro”. L’ex governatore della Banca centrale europea ha mantenuto Luigi Di Maio Ministro degli esteri, con la nuova amministrazione intenta a ritagliarsi un ruolo più importante per l’Italia insieme ai partner tedeschi Angela Merkel e al francese Emmanuel Macron. Draghi ha già detto ai legislatori che spingerà per un bilancio comune dell’area dell’euro. Nell’agenda del nuovo governo: una pandemia che ha causato più di 90.000 vittime in Italia, la peggiore recessione dalla seconda guerra mondiale e un debito che sfiora il 160%. Franco, direttore generale della banca centrale, svolgerà un ruolo chiave nell’amministrazione della quota italiana di 209 miliardi di euro del pacchetto di ripresa dell’UE e nell’introduzione di misure per aiutare le famiglie e le imprese a far fronte alla recessione provocata dai blocchi per la pandemia. Altri ministri chiave includono Giancarlo Giorgetti, ministro per lo sviluppo economico. Legislatore esperto della Lega ha spinto perché il partito di Matteo Salvini adotti una posizione più europeista. Riuscendovi.

Daniele Franco nuovo Ministro delle Finanze

