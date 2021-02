Su proposta del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Alessandro Sittinieri, Nicoletta Tumino è la nuova vice coordinatrice di Fratelli d’Italia Ragusa.

“E’ trascorso qualche anno da quando ho accettato l’incarico di portavoce provinciale del movimento giovanile, adesso ritengo che i tempi siano maturi abbastanza per passare le redini del movimento ai ragazzi più giovani e dedicarmi maggiormente all’attività del partito cittadino.

Chiudiamo questa fase a testa alta, posizionando numericamente la provincia di Ragusa tra le prime in Sicilia, e per questo non posso che rivolgere un sincero ringraziamento ai ragazzi del coordinamento, che con costanza e dedizione in questi anni hanno dato il meglio di loro.

Intendo ringraziare l’Avv. Sittinieri, persona alla quale mi lega stima e fiducia, per avermi proposta come seconda guida del partito ragusano, e ringrazio il direttivo per aver acconsentito alla mia nomina. E’ semplicemente un lavoro che continua, all’insegna della coerenza e della buona politica”.

“Sono contento che Nicoletta Tumino abbia accettato la nostra proposta di collaborare in modo più diretto all’attività del partito a Ragusa” dichiara il coordinatore cittadino Alessandro Sittinieri “e sono convinto che nel ruolo di vice coordinatore cittadino potrà concorrere in modo più proficuo alla crescita di Fratelli d’Italia nella nostra città”.

