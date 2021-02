Modica. Servizio Civile: fino al 15 febbraio le domande

Ci sarà tempo fino al 15 febbraio per presentare le domande e accedere al progetto di Servizio Civile per il 2021. A farlo sapere sono il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, e il delegato alle politiche giovanili Samuele Cannizzaro. “Il servizio civile è un’occasione da non perdere per tantissimi giovani dai 18 ai 28 anni che vogliono entrare nel mondo del lavoro. Per iscriversi basta avere lo SPID (identità digitale) e collegarsi alla piattaforma DOL. Per gli aventi diritto è previsto un rimborso spese mensile pari a 440 euro per un monte ore settimanale pari a 25 ore. Invitiamo tutti i giovani che hanno voglia di mettersi in gioco ad aderire ed inviare la propria candidatura”. Il bando è consultabile presso il sito internet https://www.serviziocivile.gov.it/…/bandoord_2020.aspx

