Modica. Pertubazioni Carnevalesche. Diversivo ai tempi del Covid

Pertubazioni Carnevalesche 2021. A Modica Venti forti e mare mosso…

Questo è il claim che caratterizza la quarta edizione del Carnevale 2021 promossa dall’associazione Artisti Associati – MATT’Officina e patrocinato dal Comune (Assessorato ai beni Culturali) che sarà vissuto atteso i tempi di pandemia in modo nuovo, con il linguaggio delle immagini e dei suoni, e tutto da scoprire. “Perturbazioni Carnevalesche 2021” è un’ampia produzione video che sarà resa pubblica da stasera giovedì 11 sino a martedì 16 Febbraio sui social (Facebook nella pagina Artisti Associati AAMATT’Officina, Instagram, Twitter, You Tube e sul sito www.carnevaledimodica.it Artisti Associati) opera all’interno dell’ex mattatoio, oggi trasformato in “casa creativa” o tecnicamente in un “Laboratorio Artistico Polivalente” che si nutre dei linguaggi dell’Arte come pittura, scultura, istallazioni, scenografia, performance, teatro, musica, video, avvalendosi spesso e con la partecipazioni di collaborazioni esterne per ampliare i propri orizzonti artistici e formativi in continuo divenire.

“Abbiamo voluto sostenere questa iniziativa, commenta l’assessore alla Cultura Maria Monisteri, anche e soprattutto al tempo della pandemia che ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere e soprattutto di rapportarsi tra persone. Grazie al Carnevale e al suo modo di manifestarsi, gioioso ed allegorico, cerchiamo di offrire un momento di svago e di rilassatezza anche se virtuale come questi tempi purtroppo ci impongono. Un grazie all’Associazione artisti associati per la loro tenacia mossa da un persistente ottimismo che si esprime attraverso pregevoli occasioni d’arte”.

La produzione è stata sostenuta da: Pamela Vindigni, Marco Terroni Grifola, Luca Del Guercio, Grazia Ferlanti, Salvatore Arcidiacono, Margherita Peluso, Adriana Carta, Marcello di Franco, Armando Corrado, Sergio Battaglia, Giuseppe Sarta, Adalberto Migliorisi , Sergio Spadola, Giulia Treccoste, Giuseppe Buggea, Elena Garrafa, Antonio Pluchino, Aurora Amelia Rizza, Marco Lagatari, Davide Frasca, Antonino Moltisanti, Cristina Selvaggio.

I contenuti on line sono: “Tutorial costruzione Maschera”, “Tutorial Maschera e emozioni”, Video Musica”, “pod cast musica”, “The Old Story” di Adriana Carta, “Alchimie Carnevalesche in tre atti di Margherita Peluso”, “Intervista Storiche”.

La manifestazione si avvale della partecipazione del Gruppo informale “Immagina”, la Soc. coop Sociale “La Forza della Vita” e U.O.C. DSM ASP Modica.

È stata scelta la strada del virtuale come unica forma disponibile per la diffusione artistica del progetto “Carnevale – Elogio alla Trasformazione”, mantenendo così la collaborazione con gli artisti e i professionisti già coinvolti nella produzione, con la speranza di poter portare presto lo spettacolo dal vivo. Si sono svolti laboratori per la creazione di maschere con la coop. Sociale “La forza della vita” E il centro diurno DSM Modica Asp7 e ideato un video tutorial per permettere a tutti, con facilità, di realizzare la propria maschera e non rinunciare al festeggiamento.

