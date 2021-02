M5S Ragusa denuncia copiosa perdita d’acqua in via Marsala

“Una copiosa perdita d’acqua in via Marsala a Ragusa, in corrispondenza degli scavi per la Fibra. Sappiamo che, in questo periodo, dobbiamo fare i conti con i cantieri. E però l’attenzione deve essere più alta. Non possiamo correre il rischio che i nostri ragazzi, quelli che vanno a scuola in zona, finiscano a terra e si facciano male. Chiediamo, dunque, che l’Amministrazione si faccia parte diligente nei confronti dell’impresa per sanare in tempi urgenti la questione”.

E’ il senso della segnalazione che arriva dal consigliere comunale M5s Ragusa, Sergio Firrincieli, che chiede l’intervento della Giunta municipale per normalizzare una situazione che, proprio nell’area in questione, rischia di diventare critica. “Alla fuoriuscita d’acqua, infatti – prosegue Firrincieli – si aggiunge il fatto che la strada è dissestata a causa dei lavori. E questo determina un mix potenzialmente micidiale per chi si trova a transitare sul posto e, soprattutto, è a bordo di un motociclo. Sarebbe, dunque, opportuno che il Comune vigilasse meglio sullo stato di questi lavori e che, soprattutto, si intervenisse laddove, come in questo caso, si registrano delle criticità. Naturalmente, ci auguriamo che tutte le strade interessate dalla posa dei cavi possano essere ripavimentate di nuovo per tutta l’ampiezza della sede stradale. Non si capirebbe, ad esempio, il motivo per cui ce ne sono alcune che erano state ripristinate di recente, quali la via Leonardo da Vinci, ad esempio, proprio all’innesto con piazza del Popolo, mentre, adesso, le stesse sono state di nuovo rovinate. Significa, in questo caso, uno spreco per i soldi dei cittadini. E tutto ciò, naturalmente, non è consentibile a nessuno”.

Salva