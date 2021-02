A fine Gennaio si sono chiuse le iscrizioni, per il momento, per accedere alla scuola dell’infanzia per l’anno 2021/22.Dai dati si rileva che anche per quest’anno ci saranno le stesse difficoltà ,per la scuola e per le famiglie, per accedere a questo importante servizio in quanto a Marina ,ancora una volta, vi è un incremento delle richieste di iscrizione a fronte di strutture comunali ormai insufficienti ad ospitare gli studenti. L’Amministrazione comunale, afferma il Presidente di Territorio Angelo Laporta, non va oltre proclami ,chiacchere e sopralluoghi inconcludenti e non affronta i problemi reali strutturali della scuola di Marina di Ragusa ed in particolare quelle riguardanti gli asili nido e la scuola dell’infanzia .Negli ultimi anni gli abitanti residenti a Marina hanno raggiunto un incremento importante .Coppie giovani che si sono trasferite nella frazione ma si stanno trovando in difficoltà per i propri figli per accedere alla scuola materna oltre che agli asili nido -inesistenti a Marina- .Oggi ,più che mai ,a nostro avviso sarebbe giunta l’ora di trovare soluzioni concrete e realizzare un nuovo asilo nido e i nuovi locali per la materna. Questo è il momento per prendere decisioni ,tra qualche mese è già troppo tardi e la scuola non può aspettare i tempi dell’amministrazione in quanto deve già sin d’ora organizzarsi nel dare risposta alle famiglie richiedenti le iscrizioni e deve ,quindi programmare il prossimo anno scolastico sotto tanti aspetti non ultimi quelli del personale educativo e di collaborazione scolastica.

Si sono fatti diversi incontri e sopralluoghi ,prima con l’assessore Iacono e ,poi, a settembre con la presenza del Sindaco dove la dirigenza della scuola ha posto tutta una serie di richieste e suggerimenti proprio a motivo di questa evidente crescita della popolazione scolastica confermata dallo stesso Sindaco “nel tempo c’è stato un aumento degli studenti di circa il 40% e guardando le proiezioni la percentuale crescerà ancora. E allora, che cosa si aspetta ancora? Come mai non si interviene ?

La nostra proposta, conclude Laporta, sarebbe quella di aumentare gli spazi comunali ed in particolare quelli di via Benedetto Brin che già ospita delle sezioni di materna. Tali locali se destinati totalmente al bisogno scolastico darebbero sufficiente risposta alle esigenze della scuola e alle necessità delle famiglie.

