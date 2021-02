Ciclismo, prosegue attività agonistica della Multicar Amarù

Stanno continuando senza un istante di tregua gli allenamenti dell’Asd Multicar Amarù. Il gruppo si sta rivelando sempre più unito mentre il sodalizio ipparino sta facendo il possibile per garantire a ogni atleta un equipaggiamento e una preparazione di primo livello cosicché già in occasione delle gare d’avvio della stagione 2021 possano arrivare delle soddisfazioni di un certo tipo. Lungo le strade del versante occidentale della provincia di Ragusa, le continue salite mettono a dura prova la tenuta dei corridori delle varie categorie. Per quanto riguarda i Giovanissimi, l’azione viene condotta più sulla pratica di percorsi a gimkana che permettono a ogni piccolo di manifestare sino in fondo le proprie capacità ma, soprattutto, di divertirsi. “I risultati, sul piano della crescita – spiega il presidente Carmelo Cilia – non mancano. L’assistenza e il supporto garantiti dal vice Giuseppe Massaro, ma anche dai direttori sportivi, rappresentano una garanzia circa il percorso finalizzato all’incremento delle prestazioni che stiamo portando avanti. Il tutto con la supervisione del patron Riccardo Amarù che ci sta sempre accanto e con il sostegno dei nostri sponsor che non ci hanno fatto mancare la propria vicinanza. Direi che ci sono tutte le condizioni per cercare di animare una stagione che possa regalarci grandi risultati, meritati per tutto l’impegno profuso. Ma, naturalmente, dovranno essere le performance sul campo a dirci se la strada scelta è quella giusta.

Salva