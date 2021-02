Anche Vittoria potrà partecipare a elezioni di secondo livello

E’ stato approvato pochi istanti fa, all’Assemblea Regionale Siciliana, un emendamento dell’on. Nello Dipasquale (Partito Democratico) con il quale vengono rinviate le elezioni di secondo livello per i Liberi Consorzi dei Comuni, previste in un primo momento a fine marzo, e che dovranno svolgersi adesso “entro 30 giorni dall’insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l’anno 2021”.

“Una norma necessaria – dichiara Dipasquale – soprattutto per la situazione in cui si trova la provincia di Ragusa dove i cittadini della città di Vittoria andranno al voto, purtroppo e inspiegabilmente, il 2 maggio. Ciò consentirà che la nuova governance che sarà eletta in quel comune potrà partecipare al voto per la presidenza del Libero Consorzio di Ragusa. E’ stato ristabilito, così, il giusto equilibrio democratico per l’elezione del Libero Consorzio di Ragusa che, altrimenti, non avrebbe visto la partecipazione del Comune di Vittoria, seconda città più popolosa della provi

Salva