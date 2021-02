Comune di Modica, saranno assunti otto tecnici

La Giunta Comunale ha deliberato l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale di otto tecnici, di cui quattro geometri e quattro ingegneri o architetti, per fare fronte alle richieste connesse alle pratiche per l’ottenimento del cosiddetto “Superbonus 110%”, il cui costo è a carico del bilancio dello Stato. I consiglieri comunali Ivana Castello, Giovanni Spadaro, Filippo Agosta, Salvatore Poidomani e Marcello Medica, chiedono di conoscere le azioni amministrative conseguenti alla delibera citata e dei tempi previsti per l’adozione degli atti, se e quando sarà pubblicato il bando di selezione dei tecnici e quali saranno i criteri per la selezione dei candidati.

Salva