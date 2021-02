Vittoria. Attivare contatto diretto Comune-cittadini con Telegram

“In tempi di pandemia, è indispensabile che possa essere attivato un canale diretto, oltre all’utilizzo dei social, che però non tutti consultano, tra il Comune e i cittadini. Proprio perché Vittoria è una realtà complessa, con molte sfaccettature, sarebbe opportuno che la casa comunale aprisse un servizio specifico per comunicare in maniera diretta con la collettività, fornendo non solo informazioni ma coinvolgendo la stessa nella vita della nostra realtà urbana”.

E’ il senso della proposta che arriva dal segretario di Reset Vittoria, Alessandro Mugnas, prendendo come spunto quanto già accade in altre città attraverso lo specifico utilizzo di un canale Telegram. “Questa decisione – continua Mugnas – dovrebbe nascere dalla necessità di stringere un dialogo più stretto e immediato con i vittoriesi in un periodo in cui, a causa dell’emergenza sanitaria con cui ci stiamo confrontando, c’è la necessità di veicolare informazioni in maniera diretta provenienti dalle fonti istituzionali accreditate, in questo caso l’ente di palazzo Iacono. Il Comune si dovrebbe solo occupare di spiegare bene alla popolazione come scaricare l’applicazione, in molti invero già ce l’hanno, e come utilizzarla. L’obiettivo dovrebbe essere quello di fornire ai cittadini, agli utenti e ai visitatori la possibilità di connettersi al servizio del Comune per restare informati sulle notizie relative al territorio ma anche coinvolgere le persone e renderle partecipi della vita democratica della nostra città. Un servizio che dovrebbe essere attivo 24 ore su 24, per garantire maggiore funzionalità allo stesso, erogando la maggior parte delle informazioni in orari diurni, compatibilmente con eventuali comunicazioni di allerta o emergenza”. Per Reset è un servizio che potrebbe accrescere l’interazione tra la pubblica amministrazione e la cittadinanza in un momento storico in cui è necessario quante più informazioni utili è possibile sulla realtà che ci circonda (campagna vaccinazione, ristori, eventuali benefici sulla riduzione dei tributi, etc.). “Quando poi ci sarà una Giunta comunale – conclude Mugnas – potrebbe diventare opportuno creare un canale per ciascun settore, cosicché ogni assessore possa avere un filo diretto con i cittadini”.

