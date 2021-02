Conad Scherma Modica: Cartia e Aprile in gara a Brescia

La Conad Scherma Modica torna finalmente a respirare aria di competizione. Debutto con Andrea Cartia nella categoria under12 ed Edoardo Aprile tra gli under14 dopo quasi un anno di stop alle gare, lo scorso fine settimana a Brescia all’International Fencing Challenge. Manifestazione che ha rappresentato per la scherma italiana un punto di ripartenza e un vero e proprio test su tutte le procedure di sicurezza imposte dai protocolli anticovid per le manifestazioni pubbliche di scherma e che fino adesso mai era stato praticamente attuato in Italia. Rigidissime le regole di partecipazione, con un numero limitato di partecipanti in gara e di accompagnatori sugli spalti, e tampone rapido per tutti all’ingresso del palazzetto. Per Andrea Cartia nella categorie dei più piccoli under12 un 23° posto in classifica finale, in quello che per lui rappresentava un debutto assoluto in gare di livello nazionale. Anche Edoardo Aprile nella categoria ragazzi/allievi si è fermato alle porte degli ottavi di finale cedendo per 13/15 al veronese Marchesi. Per tutti al di là del risultato agonistico il vero successo è stato certamente il simbolico ritorno alla competizione e al confronto; elemento fondamentale per la crescita non solo sportiva dei giovanissimi atleti; e che tutto ciò è possibile farlo in sicurezza.

Convocazione in maglia azzurra per Francesco Spampinato, che a partire da oggi a Lignano Sabbiadoro è in ritiro collegiale per tutta la settimana con la nazionale under20 di fioretto sotto la guida del commissario tecnico Andrea Cipressa. Allenamenti utili per mantenere alta la preparazione delle nazionali giovanili in vista di un Campionato del Mondo under20 e under17 attualmente ancora in calendario, contrariamente ai campionati continentali che per la stagione 2020/2021 sono stati annullati dalla Federazione Internazionale. L’allenamento farà inoltre da preludio al test event organizzato dalla Federazione Italiana Scherma sempre a Lignano nel prossimo weekend per i primi 49 cadetti e giovani del ranking italiano.

Salva