Vittoria. Chiesto rinvio elezioni di secondo livello

“Rinviare le elezioni di secondo livello, ovvero quelle che porteranno alle elezioni dei nuovi organi del Libero Consorzio di Ragusa, dopo che anche i cittadini di Vittoria avranno eletto il proprio sindaco e il proprio consiglio comunale”. Lo chiedono la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, e il candidato sindaco di Vittoria, Piero Gurrieri. “Non si può – spiegano – negare questa possibilità ad una delle città più grandi della provincia, insieme a Ragusa e Modica, e cioè a 23 consiglieri comunali più il sindaco, espressione democratica di 60 mila abitanti. D’altra parte, anche in questo caso non riusciamo a capire le decisioni di Musumeci, fortemente incongruenti, che rinvia le elezioni a Vittoria ma non fa altrettanto a Tremestieri, comune della provincia di Catania dove, com’è noto, i contagi sono maggiori rispetto alla provincia iblea. Con il risultato che Tremestieri parteciperà alle elezioni di secondo livello della città metropolitana di Catania mentre non si darà la stessa possibilità, appunto, alla città di Vittoria. Un’azione fortemente antidemocratica su cui non abbiamo avuto alcun tipo di risposta e che Musumeci non riesce a spiegare. Dopo avere atteso per diversi anni, si tratterebbe di rimandare le elezioni per la nuova governance del Libero consorzio comunale solo di qualche mese e di posticiparle, quindi, alla prossima estate, ma con la rappresentanza completa di tutti gli altri Comuni della provincia”.

