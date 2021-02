Kudos Modica. Ripartono i Campionati di Ginnastica Artistica

Ripartono i Campionati di Ginnastica Artistica per la stagione agonistica 2021.

A scendere in campo e a dare il via alla stagione agonistica 2021 sono stati gli atleti del settore maschile della Kudos, che hanno preso parte alla prima prova del Campionato Regionale Silver Eccellenza svoltosi a Catania presso il palazzetto della Jonica Gym.

Marangio Manuel e Galota Federico che per la loro età 16 e 17 anni si sono scontrati nella stessa categoria la Junior 2^ fascia dando così vita ad un derby.

I due ginnasti della Kudos hanno gareggiato nella specialità Corpo Libero e Volteggio presentando numerosi elementi che non avevano mai presentato prima come i “salti tesi” al corpo libero e il salto “Tsukahara” al volteggio frutto questo di un buon lavoro svolto in palestra con il loro Tecnico Angelo Floridia e la supervisione dei Tutor Mario Lupo e Angela Marchese della Jonica Gym dove spesso i due ginnasti seguono corsi per affinare la propria tecnica.

La classifica odierna del Corpo Libero ha visto al 1° posto Marangio Manuel e al 2° posto Galota Federico rispettivamente con i punteggi di 10,800 e 10,500.

Al Volteggio, invece, Manuel e Federico si dividono il 1° posto con un punteggio ex-aequo di 11,650.

Da domani si torna in palestra per preparare al meglio la seconda prova dei Campionati Regionali GAM prevista nel mese di maggio.

