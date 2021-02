Come tornare ad uno stile di vita sano dopo la pandemia

Oramai il peggio sembra essere passato. La vita quotidiana è tornata ad essere quasi normale, con quasi tutta Italia in zona gialla e, quindi, con una discreta libertà in termini di spostamenti. Certo, la vita serale e notturna rappresenta ancora una chimera, però, almeno abbiamo la possibilità di riprendere con lo sport e con una routine più sana, abbattendo lo stress accumulato durante queste ultime settimane di reclusione.

Vediamo, quindi, quali sono i migliori consigli per rimettersi in moto e per ricominciare a vivere una quotidianità in salute.

Svolgere attività fisica regolarmente

In teoria anche durante le settimane di chiusura si poteva scendere in strada per allenarsi, con una corsetta o in bici, ma è chiaro che adesso le minori restrizioni ci danno un respiro più ampio. Il consiglio, per chi non ha ancora iniziato è di cominciare a fare attività fisica regolarmente, in base alle proprie condizioni fisiche. Meglio all’aperto, se il tempo lo consente, perché studi scientifici dimostrano che l’aria fresca e il sole aiutano non solo il corpo, ma anche la mente. Bisogna, però, fare attenzione e scegliere il giusto abbigliamento e un paio di calzature adatte per evitare infortuni: le scarpe Adidas da uomo sono un perfetto esempio. Basta, in realtà, una passeggiata di mezz’ora al giorno per rompere il ghiaccio e per rimettersi in forma e se il brutto tempo prende il sopravvento, ci sono tantissime opzioni per l’home fitness.

Seguire una corretta alimentazione

Sì allo sport, a patto che vada ad incastrarsi in un regime alimentare sano e bilanciato. Qui il suggerimento è di rivolgersi in primis ad un nutrizionista, se l’obiettivo è perdere diversi chili in maniera controllata. Se, invece, si deve semplicemente snellire un pò il girovita, ci sono soluzioni sane ma anche gustose, come nel caso delle tante ricette previste dalla dieta mediterranea. Ad ogni modo, il “segreto” è il seguente: non esagerare mai con le porzioni ed evitare il cibo spazzatura, le fritture e gli alimenti molto grassi, come nel caso degli insaccati. Attenzione anche alle bibite e ai dolci, che non fanno bene alla salute.

Mantenere abitudini salutari

Un bicchiere di vino fa buon sangue e giova al cuore, ma l’alcool dev’essere limitato, specialmente se si parla dei superalcolici, che fanno male al fegato e che fanno ingrassare. Di conseguenza, è sempre il caso di andarci piano con le bevande alcoliche e di rinunciare a qualche vizio di troppo come il tabagismo. Bisogna, inoltre, entrare nell’ottica della costanza, sia per quanto riguarda la dieta che per il movimento fisico: farlo una o due volte serve a poco.

Infine, un ultimo consiglio: imparate a tenere a bada l’ansia e lo stress, perché spesso sono loro i diretti responsabili della cattiva alimentazione, dei vizi e della sedentarietà.

Salva