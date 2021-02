Boeing 737 ritorna a volare dopo i disastri aerei del 2018-19.

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) ha dato ufficialmente dato il via libera al ritorno nello spazio aereo europeo del Boeing 737 Max, bandito per 22 mesi dopo i noti incidenti mortali che hanno causato 346 morti. All’industria aeronautica statunitense era stato vietato di volare, dopo che nel 2018 e nel 2019 due aerei dalle compagnie aeree l’indonesiana Lion Air e Ethiopian Airlines si era schiantati al suolo per evidenti problemi tecnici. Il costruttore aeronautico nordamericano riprende dunque servizio con una “versione modificata” del 737 che comprende: aggiornamenti software, rimodellamento dei circuiti elettrici e nuova formazione per i piloti, richiesta dall’EASA.

