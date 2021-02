Affidamento servizi cimiteriali a Ragusa. Annullata la gara

La Fisascat Cisl e l’Ugl terziario ringraziano l’assessore Giovanni Iacono e, più in generale, tutta la Giunta municipale per avere sospeso la gara riguardante l’appalto relativo all’affidamento dei servizi cimiteriali al Comune di Ragusa. L’avviso di annullamento è stato pubblicato proprio ieri, 3 febbraio. “Nei giorni scorsi, infatti – sottolineano i responsabili delle due sigle sindacali, Salvatore Scannavino (Fisascat Cisl) e Giuseppe Cappello (Ugl Terziario) – avevamo sviluppato un’analisi del costo del lavoro in cui la somma prevista di 1.105.000 euro risultava oltremodo incapiente e non sufficiente a garantire il corretto e puntuale pagamento di tutte le mensilità, per i tre anni a cui fa riferimento la gara, a tutte le quindici unità di personale. L’importo avrebbe rischiato di causare una grave perdita di posti di lavoro e una altrettanto grave riduzione del reddito dei lavoratori. Ecco perché prendiamo atto della sensibilità manifestata dall’assessore Iacono che si è tradotta in un’astensione delle procedure di gara così come da noi auspicato in attesa che possa registrarsi una variazione delle condizioni prefigurate, di certo più sostenibile con le esigenze manifestate dal sindacato. A questo proposito, ci auguriamo che possa esserci un confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali per verificare qual è la strada migliore da percorrere”.

