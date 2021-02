Lega Sicilia, tre nuove nomine agli enti locali

Dopo una giornata intensa di confronto con i nostri rappresentanti nelle varie realtà territoriali siciliane e in piena sintonia con il sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, responsabile regionale Enti locali, l’Onorevole Nino Minardo ha formalizzato alcune nomine Enti Locali della Lega.

Francesco Di Giorgio, sindaco di Chiusa Sclafani, è il vice responsabile enti locali regionali per la Sicilia occidentale. Giorgio Randazzo, già candidato sindaco e adesso attivissimo consigliere comunale a Mazara del Vallo, è il responsabile provinciale Enti locali per la provincia di Trapani. Andrea La Rosa, più volte consigliere comunale e vice sindaco di Vittoria, è il responsabile provinciale Enti locali per la provincia di Ragusa. Ho il piacere di sottolineare, prosegue Minardo, come in tutti e tre i casi il nostro partito possa contare su figure che coniugano l’esperienza al desiderio e alla capacità di rinnovamento della nostra classe dirigente e che non esista porzione di territorio nella regione dove non si tocchi con mano il desiderio di sostenere il progetto politico della Lega Sicilia. Sono orgoglioso di una squadra dove ogni nuovo elemento porta competenze e desiderio di agire nell’interesse dei siciliani.

Salva