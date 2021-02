Calcio. Le società iblee unite: “Chiediamo maggiore chiarezza”.

Con una nota congiunta, tutte le società calcistiche ragusane militanti nel campionato di Eccellenza e di Promozione, esprimono preoccupazione riguardo ad una eventuale imminente ripresa delle competizioni ufficiali alle attuali condizioni esistenti. E’ stato chiesto formalmente un incontro/confronto ai vertici federali regionali per approfondire le principali tematiche ritenuteostative per una ripresa delle nostre attività sportive.

In virtù del consiglio federale della LND del 5 febbraio le società calcistiche ritengono che le tematiche riguardanti:

– Le certezze sulle date di inizio e fine delle competizioni;

– Chiarezza sulle possibilità di nuove sospensioni;

– Chiarezza sui probabili numerosi turni infrasettimanali;

– Praticabilità e sostenibilità di protocolli uguali o simili a quelli della Serie D;

– Responsabilità morali e giuridiche a carico dei legali rappresentanti delle rispettive società sugli attuali rischi di contagio da Covid19 per tutti i propri tesserati;

– Oggettive difficoltà economiche causate dalle restrizioni adottate dal governo nei confronti delle attività commerciali;

– Ingresso del pubblico, seppur limitato, sugli spalti;

debbano essere necessariamente affrontate e discusse, non solo nel merito ma anche nel segno di un maggiore coinvolgimento decisionale delle società. In mancanza delle auspicabili risoluzioni delle problematiche, si registra tanta preoccupazione ed apprensione ad una possibile ripartenza dei campionati.

