Crisi di governo: le azioni di Mattarella

Domani alle 12, al Palazzo del Quirinale, è atteso dal capo dello Stato Sergio Mattarella il prof Mario Draghi. L’annuncio è stato dato dal portavoce Giovanni Grasso, dopo il discorso del Presidente e cittadini italiani.

Nel suo discorso il Presidente ha sottolineato: «Ora ci sono due strade alternative: dare immediatamente vita a un nuovo governo adeguato a fronteggiare le emergenze sanitaria, sociale, economica-finanziaria o immediate elezioni anticipate. Questa seconda strada va attentamente considerata perché le elezioni rappresentano un esercizio di democrazia».

Per Mattarella è necessario un governo sano, al pieno delle sue funzioni, e non un mero governo con attività ridotte al minimo, affinché possa guidare il Paese in questi mesi cruciali.

Data la situazione sanitaria per il capo dello Stato le elezioni anticipate sono l’extrema ratio. Per questo, il Presidente ha preferito individuare la persona di Mario Draghi, al fine di formare un governo, capace di far fronte alle gravi emergenze in modo tempestivo. Mattarella nel suo discorso si appella alle Forze Politiche, affinché diano fiducia al futuro governo. La situazione in evoluzione prospetta di sicuro un bel dialogo in parlamento, le forze politiche dovranno avere a cuore il paese e i cittadini.

Salva