L’Olympia Basket Comiso aderisce: “Rinunciamo al campionato”

Con una lettera indirizzata ai vertici nazionali e regionali della FIP 15 società su 16, che dovrebbero partecipare al campionato di serie C Silver Sicilia, hanno comunicato le difficoltà a partecipare alla competizione che dovrebbe avere inizio il 7 marzo (e terminare entro il 20 giugno 2021) e i cui termini per l’iscrizione scadono domani, martedì 2 febbraio. Nella missiva le società sottoscriventi, dopo avere spiegato le motivazioni alla base della decisione, chiedono che la rinuncia non faccia perdere alle squadre la categoria per la stagione successiva.

“La dichiarazione della serie C di interesse nazionale da parte della FIP – afferma il presidente Roberto Biscotto (foto)– è stata una forzatura. Alle società di serie A e B, infatti, è stato concesso anche un tempo per potere fare il campionato cosa che invece non è stata possibile, visti i ritardi causati dall’emergenza Covid, alle società di C. A differenza delle serie maggiori, inoltre, tutte le società di C Silver sono formate in massima parte da atleti non professionisti che hanno un proprio lavoro e che l’eventuale partecipazione ad una stagione agonistica con diversi turni infrasettimanali potrebbe inficiare la loro attività lavorativa, per non parlare del rischio concreto di infortuni a causa di una preparazione breve e non adeguata. Occorre tenere conto anche della difficoltà di adeguare ai protocolli Covid-19 gli impianti sportivi utilizzati per gli allenamenti e le partite che, nella stragrande maggioranza di casi, le società dilettantistiche di basket condividono con squadre di altri sport; una situazione questa che potrebbe far ricadere sulle spalle dei presidenti pesanti responsabilità anche sul piano penale. Per queste ed altre motivazioni che sono state comunicate dettagliatamente nella lettera – conclude Biscotto – auspichiamo che la FIP accolga le richieste e venga incontro alle difficoltà che stanno vivendo tutte le società siciliane”.

