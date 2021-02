ANC. Martedì incontro con Ernesto Gatto a Ragusa

Anc Ragusa ha promosso per martedì 2 febbraio la seconda parte dell’incontro con l’esperto Ernesto Gatto, commercialista in Palermo, avente a oggetto la “Legge di bilancio 2021 e strategie per la chiusura del 2020”. E’, in pratica, la prosecuzione dell’evento webinar tenutosi già lunedì scorso e durante il quale Gatto ha avuto modo di illustrare alcune anticipazioni sul decreto ristori “Finali” e sui nuovi crediti d’imposta sugli investimenti. Adesso, ci si soffermerà pure sulle modifiche al regime fiscale delle locazioni brevi e, in particolare, sui provvedimenti che impattano sulla chiusura del bilancio 2020. Come sempre l’apertura dei lavori, alle 10, sarà a cura del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, a cui faranno seguito i saluti istituzionali del presidente Anc nazionale, Marco Cuchel, e del presidente dell’Ordine e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli. “Prosegue – sottolinea il presidente Paolino – la nostra attività formativa con il quarto degli appuntamenti in programma nel calendario di quest’anno. Anche quest’evento si terrà in modalità webinar a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso. Avremo la possibilità di approfondire alcune questioni su cui i colleghi ambiscono a ottenere informazioni dettagliate. Si parlerà anche, in tema sindacale, delle ultime novità inerenti il Dl malattia tanto a cuore a noi professionisti e che finalmente sembra diventare realtà. Dopo anni si è arrivati a colmare il gap legislativo per dare dignità a una categoria economica definita indispensabile in tempi di pandemia ma che non era mai stata tutelata alla stessa stregua di qualsiasi altra tipologia di lavoro in tema di salute e malattia E’ cruciale che, in questa fase così delicata, si possa proseguire lungo un itinerario formativo in grado di garantire soddisfazioni professionali sul fronte delle risposte così come quelle che stiamo cercando di dare con i nostri esperti”.

