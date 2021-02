Incidente mortale sulla Vittoria-Acate. Caccia a pirata stradale

Tragico incidente della strada stamattina sulla Vittoria-Acate. Uno straniero di 29 anni è morto dopo essere stato travolto con sua bici da un’auto che è fuggita. Inutili i soccorsi, per l’uomo – di cui ancora non si conosce l’identità – non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

È caccia al pirata della strada. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’auto pirata sarebbe piombata addosso al migrante che stava percorrendo quel tratto di strada, la SP 2, in direzione Acate, probabilmente per recarsi al lavoro. Soccorsi e forze dell’ordine sono state allertate da un passante che ha visto il corpo dell’uomo a terra

