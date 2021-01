Ragusa. La raccolta dell’indifferenziato venerdì sarà effettuata

Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati domani sarà svolto regolarmente e stasera quindi i ragusani potranno esporre i loro mastelli.

A renderlo noto è il sindaco di Ragusa Peppe Cassì che aggiunge:

“Data la mole di rifiuti da smaltire, la raccolta si protrarrà più a lungo e i disagi potranno prolungarsi, ma nel giro di qualche giorno la situazione tornerà nella norma.

La Regione Sicilia ha infatti autorizzato il nostro Comune a conferire il rifiuto secco-indifferenziato in altri impianti, in attesa del completamento delle procedure di subentro della nuova società che si è aggiudicata la gestione dell’impianto di Trattamento meccanico biologico di Cava dei Modicani.

Al momento il PAUR, Procedimento Autorizzativo Unico Regionale che attendevamo, è alla firma dell’assessore competente, il quale ha assicurato che entro sera siglerà quest’ultima, definitiva autorizzazione che consentirà di gestire in ordinario l’impianto di Cava dei Modicani: un’autentica svolta nella gestione dei rifiuti del nostro territorio, dopo anni di gestione in regime commissariale attuata mediante ordinanze d’urgenza.

Già domani, quindi, partiranno tutte le procedure di subentro della nuova società, con i tecnici attesi in loco per stilare i verbali sulle strutture e le strumentazioni, e il trasferimento del personale dalla vecchia alla nuova società: tutti adempimenti per i quali era necessario attendere il PAUR. L’impianto riprenderà quindi la sua attività da lunedì.”

