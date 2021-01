Ciclismo. Tre talenti della Multicar Amarù Vittoria a Montichiari

Quando il lavoro paga. Il coordinatore delle squadre nazionali Davide Cassani, su indicazione del commissario tecnico Rino De Candito, ha convocato tre atleti dell’Asd Multicar Amarù-D’Aniello Sportswear per farli partecipare ai test che si terranno a Montichiari, provincia di Brescia, dal 28 al 30 gennaio prossimi. Si tratta di Lorenzo Ragusa, Nicolò Stissi e Vittorio Talento. Tre pedine del nuovo organico del sodalizio vittoriese su cui si sono appuntate le attenzioni del commissario tecnico per le caratteristiche che possiedono e per la capacità di crescita che, in prospettiva, potrebbero sviluppare, in grado di proporli come atleti destinati a catturare l’attenzione anche in vista del prossimo futuro. “Stiamo parlando – afferma il presidente Carmelo Cilia – di un riconoscimento importante che ci gratifica molto e che ci conforta circa l’attività di valorizzazione dei giovani talenti che stiamo cercando di portare avanti sotto vari aspetti. Non ci sono dubbi rispetto al fatto che i nostri ragazzi possano dire la loro nel contesto del raduno in programma a Montichiari. Speriamo, davvero, che si facciano valere e che fungano da traino per i colleghi della nostra squadra che, parimenti, stanno lavorando alacremente per cercare di raggiungere risultati importanti. Non vediamo l’ora che la stagione possa iniziare per cercare di sfruttare al meglio tutta l’attività di preparazione che abbiamo svolto e di valorizzare come opportuno le varie partnership che abbiamo formalizzato per la prossima stagione. Come sempre, abbiamo cercato, assieme a tutto lo staff, di dare vita a un lavoro certosino e devo dire che i primi risultati si stanno raccogliendo. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora possiamo davvero sperare di fare grandi cose. Noi, come sempre, ci crediamo e proseguiremo lungo questa direzione anche per il prossimo futuro”.

