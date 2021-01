Conferimento incarichi di funzione. Asp Ragusa pubblica avviso

L’Asp 7 Ragusa ha pubblicato un avviso interno per il conferimento di incarichi di funzione, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Ccnl 2016/2018, del comparto Sanità e degli articoli 17 e 18 del contratto integrativo stipulato il 15 giugno scorso. A darne comunicazione la Cisl Fp Ragusa che sottolinea come l’avviso riguardi le aree ospedaliera, territoriale e gestionale-amministrativa per una durata di cinque anni, prorogabili, previa valutazione positiva, per una durata massima complessiva di dieci anni. “Finalmente, dopo anni di attesa e mesi di confronto serrato – afferma il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, con il coordinatore Asp 7 della stessa sigla sindacale, Paolo Buscema – siamo riusciti, grazie all’azione incisiva del nostro sindacato, a ottenere risultati di ampio respiro per il personale con l’auspicio che il suddetto iter possa essere espletato nei tempi previsti”. Gli incarichi di funzione riguarderanno 74 unità di personale per l’area ospedaliera, 29 unità per l’area territoriale e 38 per l’area gestionale-amministrativa. “Ma non possiamo fermarci qui – aggiungono Passanisi e Buscema – adesso, infatti, chiediamo al direttore generale di dare seguito alle nostre reiterate richieste riguardanti le “progressioni” orizzontali e verticali, l’accordo per l’erogazione delle somme spettanti ai lavoratori esposti al Covid nonché il contratto integrativo. Insomma, facciamo riferimento a quegli istituti utili per assicurare delle risposte certe e necessarie in termini di valorizzazione professionale e dignità lavorativa a tutti i dipendenti del comparto dell’Asp di Ragusa. Troppo è il tempo che hanno atteso i lavoratori e per questo saremo in prima linea nella interlocuzione con i vertici dell’azienda provinciale sanitaria per fare in modo che tali tutele possano essere concesse allo scopo di assicurare ai dipendenti del comparto quelle garanzie che, a maggior ragione in questo periodo pandemico, si rendono assolutamente indispensabili nei confronti di chi sta profondendo il massimo impegno per supportare chi ha bisogno”.

