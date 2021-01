Open day online al “Principi Grimaldi” oggi alle 15 su RTM

Il “Principi Grimaldi” di Modica aprirà le porte del proprio istituto in modalità virtuale, oggi dalle ore 15:00 sui canali facebook e YouTube di RTM.

Nel corso dell’incontro ‘on line’ verranno presentati i percorsi di studio e l’offerta formativa dell’istituto e potranno essere visitati virtualmente i laboratori delle varie sezioni (Agrario, Alberghiero ed Ottico), nonché il Convitto annesso che, come ben noto, è in grado di ospitare fino a 50 studenti fuori sede dal lunedì al sabato. Resterà, così, possibile alle Alunne e agli Alunni delle scuole secondarie di secondo grado, nonché alle rispettive famiglie, visitare -seppur solo ‘virtualmente’- l’Istituto per conoscerne l’offerta formativa.

Salva