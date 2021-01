Emergenza Covid nel Marina di Ragusa calcio e mercato in entrata

“E’ un periodo molto pesante.”

Così inizia la nota del Direttore Generale dell’ASD Marina di Ragusa Calcio Nunzio Calogero.

“Nonostante tutto stiamo cercando, in tutti i modi, di rimanere concentrati col costante pensiero al campionato. Gli allenamenti sono andati avanti anche con l’organico ridotto. Allenarsi in 12 o 13 elementi non è certamente la condizione migliore per rimanere concentrati, ma continuiamo così.

Fino ad ora abbiamo sempre rispettato il protocollo della Federazione e, addirittura, abbiamo stretto ancor di più le maglie. Evidentemente dobbiamo fare di più per evitare che poi si creino dinamiche come quelle che stiamo attualmente vivendo. Al Marina di Ragusa Calcio il COVID è arrivato da ambienti esterni, diversi dai nostri, quando ad esempio i ragazzi tornavano nelle proprie città di origine. Cercheremo di evitare per il futuro che i calciatori possano avere ‘contatti’ diversi dai nostri ambienti e di creare una nostra ‘bolla’.

Per quanto riguarda le gare che abbiamo richiesto di rinviare (FC Messina, Castrovillari e Dattilo) vedremo quando sarà possibile recuperarle, anche con turni infrasettimanali. Per tale motivo, in questi giorni abbiamo avuto modo di confrontarci con gli componenti del direttivo per trovare ulteriori soluzioni tecniche. Vedremo se sarà possibile potenziare i reparti che necessitano interventi migliorativi con l’arrivo di altri calciatori che possano consentirci di avere un cambio atletico in vista dei recuperi che ci vedranno impegnati ogni tre giorni. Tra i 22 calciatori attualmente in rosa, cercheremo di aggiungerne almeno un paio, verificando i giocatori che rientrano in alcuni parametri. Si tratta di ulteriori sacrifici economici a cui la società sarà sottoposta per continuare e portare a termine il campionato.

Nei giorni scorsi ci sono stati incontri molto importanti in Federazione. In merito a questi incontri, vorrei ringraziare e complimentarmi con il Presidente Cosimo Sibilia per la sua riconferma al vertice della LND per i prossimi anni ed al suo coordinatore Luigi Barbiero e tutto il loro staff. Hanno dimostrato in tutti questi mesi di difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria di trovare sempre le giuste soluzioni rimanendo vicini alle società che più volte hanno manifestato le difficoltà del caso, soprattutto quando il campionato di serie D è stato fermato per un mese.

Aggiungo anche i complimenti a Sandro Morgana per la sua elezione a presidente della LND Sicilia. Altra persona distinta che rispettiamo ed ammiriamo.

Infine – conclude Calogero – per quanto riguarda il mercato d’inverno. Noi dobbiamo rispettare sempre il nostro budget. Stiamo cercando un altro attaccante, forse più di uno, un altro centrocampista, ma questo è un discorso che affronteremo nei prossimi giorni con il resto della dirigenza. Di certo cercheremo ragazzi giocatori che facciano al nostro caso, tecnicamente, umanamente ed economicamente per raggiungere il nostro obiettivo. Per questo abbiamo un ottimo direttore sportivo che ha dimostrato sempre di agire rispettando il nostro modo di intendere il calcio.”

