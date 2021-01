E’ arrivata la Befana Sospesa.. in web, doni e vicinanza

Alessia Sudano, per coloro che si sono prenotati e hanno partecipato alla Tombolata via web dello Scontrino Sospeso, è stata una delle Befane più brutte e divertenti della Storia!E’ riuscita a tenere “impegnati” bambini e famiglie per 5 ore di diretta, via Facebook e non solo, nei giorni 5 e 6 Gennaio, continuando a porgere la mano a chi ne ha bisogno.Grazie alla sensibilità del Presidente della ConfCommercio, Sede di Modica: Signor Emanuele Iemmoloe ai suoi associati, grazie al grande lavoro di Giorgio Moncada, Direttore di Bruno Euronics, sono stati distribuiti più di 120 doni alle 20 famiglie che si sono prenotate per giocare, da giochi per i bambini, a oggetti per la casa ad indumenti. Ma grazie anche a chi ha messo a disposizione trenta colazioni e buoni per fotocopie a chi ha donato quanto poteva: 2 lavaggi completi per le automobili.

Alessia, grande forza motrice, e socia del Movimento Difesa del Cittadino Sede di Ragusa, insieme allo stesso, ringraziano di cuore le aziende della piccola-grande distribuzione e i singoli cittadini che hanno aderito anche a questa prima campagna di solidarietà del 2021, per aiutare le persone che ne hanno fatto richiesta, in un momento che continua ad essere “buio”.

“Bisognava intrattenere in“sicurezza” famiglie e bambini, far loro trascorrere lafestività dell’Epifania, e lo si è fatto semplicemente utilizzando la Tombola, riveduta in chiave “moderna” dice Alessia Sudano.

Lunedì 11 gennaio, alle 16, presso la Sede di ConfCommercio si incontreranno i protagonisti di questa bella collaborazione.

