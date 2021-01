Befananffas 2021, per il momento di crisi per il covid19. Non si è potuto fare la festa della befananffas in sede. “Abbiamo pensato di organizzare una befana itinerante – spiega il presidente dell’Anffas, Giovanni Provvidenza (foto) – . Abbiamo consegnato ai nostri ragazzi, a figli e nipoti dei nostri soci una calza, che possa essere un futuro migliore, con l’arrivo del vaccino. Questa calza speriamo possa esere un punto di inizio per un anno migliore, la giornata è stata emozionante e alla fine i volontari sono tornati stanchi e sodisfatti. Abbiamo svolto anche il sorteggio della befananffas, ringraziamo le aziende che ci hanno sostenuto con panettoni e ceste di natale e bottiglie di vino. Si ringrazia chi ha venduto e acquistato i biglietti, le stelle di Natale e le bottiglie vestite di babbo natale. ringraziamo le Famiglie Anffas per il sostegno e i volontari dell’associazione per l’aiuto e il sostegno a queste iniziative”.